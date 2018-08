Hoeneß verrät: Darum verzichtete der FC Bayern auf einen Transfer von Cristiano Ronaldo

Für den FC Bayern kam eine Verpflichtung von Cristiano Ronaldo in diesem Sommer offenbar nie infrage. In der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“ erklärte Uli Hoeneß die Gründe und verwies auf das Alter des 33 Jahre alten Weltfußballers, die Ablöse in Höhe von „über 100 Millionen“ und das Jahresgehalt von „50 Millionen Euro“. Von einem derartigen Transfer habe man „ein, zwei, drei Jahre etwas“, dann sei „es das gewesen“.