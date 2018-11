Die Wut-PK der Bayern-Bosse um Präsident Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hat beim FC Bayern offenbar zu einer gewissen Anzahl von Vereinsaustritten geführt. Anders scheint ein persönliches Schreiben von Hoeneß an Fans, die ihre Mitgliedschaft beim deutschen Rekordmeister kündigten, kaum zu erklären. In dem Brief, den die Bild veröffentlichte, heißt es unter anderem: "Die Intention der Pressekonferenz war es, unsere Spieler und unseren Trainer vor unserer Meinung nach unfairen Angriffen durch die Medien zu schützen. Mit ein wenig Distanz betrachtet, sind dort auch Formulierungen gefallen, die wir so heute nicht mehr verwenden würden."