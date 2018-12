Uli Hoeneß ätzt gegen kritischen Bayern-Fan auf JHV: "Wahrscheinlich von außen gesteuert"

Seine Anreise nach Stuttgart hatte sich Uli Hoeneß am Montag anders vorgestellt. Aufgrund des schlechten Wetters war der Boss des FC Bayern mit dem Zug zur Podiumsdiskussion der Stuttgarter Nachrichten gefahren, musste aber direkt in Augsburg den Zug wechseln, weil die Lok kaputt war. „Dann bin ich im neuen Zug direkt ins Bordbistro und wollte ein Wasser trinken. Auch das gab es nicht. Die Wasserleitung war kaputt.“

Am Ende hatte es Hoeneß aber doch rechtzeitig nach Stuttgart. Dort waren alle gespannt: Wie würde Hoeneß von der mehrheitlich VfB-Fan-geprägten Kulisse (700 Zuschauer) empfangen werden? Und würde es die nächste Entgleisung geben?

Hoeneß zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern: "War nicht akzeptabel"

Zu den Vorkommnissen bei der Jahreshauptversammlung sagte Hoeneß am Montag in Stuttgart: „Es war insgesamt nur eine ganz kleine Gruppe, die da Theater gemacht hat. Das ist man beim FC Bayern nicht gewohnt. So wie das abgelaufen ist, war das nicht akzeptabel. Darüber müssen wir nachdenken.“