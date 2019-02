Hoeneß über die Zukunft des FC Bayern: Kahn als Klub-Boss, Salihamidzic als Vorstand

Der „Titan" als starker Mann beim FC Bayern? Uli Hoeneß schwebt eine Probezeit von Ex-Kapitän Oliver Kahn im Vorstand des FC Bayern München vor. Der 49 Jahre alte ehemalige Torwart und Kapitän ist beim deutschen Meister der Topkandidat des Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Hoeneß für die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. „Wir haben kein Geheimnis drum gemacht, dass Kahn ein Kandidat ist für die Nachfolge und wir sind im Gespräch“, so Hoeneß am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.