Uli Hoeneß: Nächste FC-Bayern-Attacke gegen Paul Breitner - "Nicht Opfer, sondern Täter"

Der Wirbel um den FC Bayern München und Uli Hoeneß geht weiter. Nach der großen Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitagabend in München, besuchte der Präsident des deutschen Rekordmeisters am Sonntag den Bayern-Fanklub Kersbach.

Hoeneß: "Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter"

Hoeneß stellte nun klar: „Einen Satz möchte ich zur Hauptversammlung noch sagen, zu Paul Breitner. Der wird ja jetzt zum Märtyrer gemacht. Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter. Paul Breitner hat in den letzten acht Jahren fast zwei Millionen Euro an Honorar bekommen für 15 bis 20 Vorträge bei Sponsoren. Er hat Anfang 2017 diesen Vertrag nach einer Auseinandersetzung mit Karl-Heinz Rummenigge, wo es auch um Presseauftritte ging, hingeschmissen.“

Hoeneß ging dann auch noch explizit auf die Verbannung von der Ehrentribüne ein: „Jetzt hat dieser unsägliche Auftritt bei Bayern 3 dazu geführt, dass Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen und ich uns in Athen darüber unterhalten haben. Wir haben ganz klar beschlossen, dass wir ihm nahelegen, nicht mehr in den Ehrengastbereich zu kommen. Denn er hat in einer unsäglichen Art und Weise den FC Bayern beschädigt. Wenn er ein Problem mit uns hat, soll er uns das selbst sagen. Und nicht den Weg über die Presse gehen. Deswegen waren wir so böse.