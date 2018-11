Uli Hoeneß: Absage an Super League - "FC Bayern bleibt in Bundesliga"

Das ist eine klare Ansage: Uli Hoeneß hat am Dienstag bekräftigt, dass der FC Bayern München unter seiner Führung nicht in der kolportierten Super League spielen wird. Das sagte der Präsident des FC Bayern bei einer Veranstaltung im Gespräch mit Dunja Hayali. Die renommierte "Sportstudio"-Moderatorin postete ein Bild vom Gespräch mit Hoeneß auf Twitter. Hoeneß soll demnach gesagt haben: „Solange ich etwas beim FC Bayern zu sagen habe, bleiben wir in der Bundesliga.“ Eine klare Absage an die Super League!