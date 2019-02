Kurioser TV-Auftritt: Uli Hoeneß bezeichnet FC Bayern als "Tabellenführer" - So reagiert das Netz

Was war da denn los? FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat seinen Klub in der TV-Sendung "Doppelpass" bei Sport1 als Tabellenführer der Bundesliga bezeichnet. Und vor allem die BVB-Fans toben im Netz. Denn korrekt ist die Hoeneß-Aussage nicht. Der FC Bayern München gewann zwar am Samstag das Bundesliga-Duell gegen Hertha BSC und hat mit 51 Punkten genau so viele Zähler wie die Dortmunder auf dem Konto - allerdings ist der FC Bayern aufgrund der sechs Tore schlechteren Tordifferenz nur Tabellenzweiter. Am Sonntagabend könnte der BVB mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen den Drei-Punkte-Abstand wiederherstellen.