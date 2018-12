Uli Hoeneß über möglichen Pavard-Transfer zum FC Bayern - Harte Kritik an Montagsspielen

Hoeneß: Einige lautstarke Buhrufe bei Podiumsdiskussion

Am Montagabend war Hoeneß nun in Stuttgart bei einer Veranstaltung der Stuttgarter Nachrichten - gemeinsam auf dem Podium mit VfB-Präsident Wolfgang Dietrich und Stürmer Mario Gomez (einst auch beim FC Bayern aktiv) - und sprach unter anderem über Montagsspiele, einen möglichen Transfer von Stuttgart-Spieler Benjamin Pavard und die Kritik an seiner Person.