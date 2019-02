FC Bayern: Hoeneß über Transfers - "Wenn sie wüssten, was wir alles schon sicher haben"

"Wenn sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison", betonte der Präsident. "Aber das Problem für uns ist doch: Wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben, dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, böse." Man müsse die gute Stimmung in der Mannschaft behalten, das sei auch im Hinblick auf die aktuelle Saison besonders wichtig. Hoeneß: "Wenn wir noch mehr Topspieler hätten, hätten wir noch mehr Diskussionen. Jetzt schimpft schon Rafinha!" Der Brasilianer hatte sich am Samstag darüber beklagt, dass er gegen Hertha BSC (1:0) nur auf der Bank saß.