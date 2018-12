FC Bayern: Völler attackiert Breitner wegen Hoeneß-Zoff - "Mitunter menschenverachtend"

"Ich bin in diesem Fall auf der Seite von Uli Hoeneß", erklärte der Sportchef von Bayer 04 Leverkusen der BamS. "Bei aller Wertschätzung für seine Leistungen als Spieler hat Paul Breitner in den 80er-, 90er- Jahren als Zeitungskolumnist so viele Leute verletzt - das war mitunter menschenverachtend." Als Franz Beckenbauer in den 1980er Jahren etwa Bundestrainer wurde, bezeichnete Breitner seinen einstigen Mannschaftskollegen als "Totengräber des deutschen Fußballs" und sorgte so für massive Unruhe. Längst nicht seine einzige Entgleisung.