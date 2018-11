Rückzug: Uli Hoeneß könnte FC Bayern bald verlassen

Der FC Bayern München muss sich offenbar schon bald einen neuen Präsidenten suchen. Uli Hoeneß hat laut einem Bericht der Bild beim "sächsischen Wirtschaftsdialog saxxess", einer Veranstaltung vor rund 100 Gästen im Dynamo-Stadion in Dresden, seinen Rückzug beim FC Bayern angekündigt. Die 66 Jahre alte Bayern-Legende will nicht mehr allzu lange Bayern-Boss sein. "Ich mache diesen Job noch zwei, drei Jahre und will meinem Nachfolger eine volle Kasse übergeben. Dann können sie mit dem Geld machen, was sie wollen", sagte er laut dem Bericht.