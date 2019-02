Uli Hoeneß bezeichnet Wut-PK beim FCB als Fehler: "Würde ich heute nicht mehr so machen"

Jetzt zeigt Uli Hoeneß Reue! Die denkwürdige Wut-Pressekonferenz aus dem Oktober 2018 würde der Präsident des FC Bayern München laut Aussage in der Sport1-Sendung "Doppelpass" nicht wiederholen. "Wir haben auch den einen oder anderen Fehler an der Öffentlichkeitswahrnehmung gemacht", gab Hoeneß zu. Angesprochen auf die Wut-PK sagte der FCB-Boss dann: "Die würde ich heute nicht mehr so machen. Da haben wir eindeutig Fehler gemacht – auch im Verhältnis zu den einen oder anderen Journalisten." Der Auftritt sei als "Appell an die Mannschaft" geplant gewesen, letztlich aber nach hinten losgegangen.