Uli Hoeneß zieht sich immer mehr zurück: Mehr Macht für Hasan Salihamidzic?

Lange war Uli Hoeneß beim FC Bayern die "Abteilung Attacke" - und in der gesamten Bundesliga berühmt wie berüchtigt. Ob seine fast schon legendären Duelle mit Lieblingsfeind Christoph Daum, sein Zoff mit dem damaligen Lautern-Trainer Andreas Brehme oder das generelle "Mia san mia"-Gebaren des Präsidenten. Kaum jemand war vor dem Zorn des 66-Jährigen gefeit, wenn er denn die nötige Wut im Bauch hatte.

Wie die Sport Bild berichtet, verfolgt Hoeneß nun allerdings gezielt eine neue Strategie: Statt selbst wie so oft in der Vergangenheit dominant zu agieren (vor allem nach außen), soll künftig Sportdirektor Hasan Salihamidzic mehr Macht ausfüllen. Hoeneß will sich stattdessen aus der größeren Öffentlichkeit zurückziehen - auch, weil seine Aussagen zuletzt vielfach kontrovers diskutiert wurden - etwa, als er nach dem Ende der Saison Neuzugänge kategorisch ausschloss. Damit löste der Präsident auch eine vereinsinternen Richtungsstreit aus, denn Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vertrat eine andere Meinung.