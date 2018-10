Umfrage: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg starten?

Mit welcher Startelf würdet ihr die Aufgabe angehen, wenn ihr an der Stelle von André Breitenreiter wärt? Bei den "Roten" fehlen definitiv Innenverteidiger Timo Hübers und Routinier Edgar Prib - jeweils aufgrund eines Kreuzbandrisses. Auch die quirligen Noah Sarenren Bazee und Linton Maina können nicht mitwirken.

Lange Ärgern ist nicht drin: Schon drei Tage nach der bitteren Niederlage gegen den FC Augsburg ist Hannover 96 erneut vor heimischer Kulisse gefordert. Dieses Mal nicht in der Bundesliga, sondern im DFB-Pokal. Statt um Punkte für den Klassenerhalt geht es gegen Nachbar VfL Wolfsburg am Dienstag (18.30 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale.

Felipe wieder an Bord

Dafür ist Felipe wieder an Bord, der in der Liga gegen Augsburg aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre aussetzen musste. Gegen die Augsburger bot sich zudem Hendrik Weydandt wieder für einen längeren Einsatz an. Der Stürmer wurde beim 1:2 eingewechselt und sorgte im Anschluss für ordentlich Gefahr im Spiel nach vorne.