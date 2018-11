Umfrage: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen Wolfsburg spielen

Zehn Tage nach der 0:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg trifft Hannover 96 am Freitagabend (20.30 Uhr) schon wieder unter Flutlicht auf die Wölfe. Nach der 1:3-Auswärtsschlappe beim FC Schalke 04 vergangene Woche hat sich die tabellarische Situation bei Hannover 96 weiter verschärft: Auf Platz 16 stehend beträgt der Rückstand zum 1.FC Nürnberg und Schalke 04 bereits vier Zähler und sowohl der VfB Stuttgart als auch Fortuna Düsseldorf können bei einem Sieg an diesem Wochenende an den "Roten" vorbeiziehen. Ein Sieg wird so langsam zur Pflicht für Trainer André Breitenreiter und seine Jungs.