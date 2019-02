Beim jüngsten Zoff zwischen Bayern-Star Robert Lewandowski und Sky-Experte Dietmar Hamann gerieten die TV-Fachmänner besonders in den Fokus der Medien. Vor allem Hamann wurde im Zuge seiner Äußerungen gegenüber dem Polen scharf kritisiert - nicht nur vom Betroffenen, sondern aus allen möglichen Richtungen. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic benannte den Vize-Weltmeister von 2002 sogar als "Problem für Sky". Passend zum Thema gab das Nachrichtenportal t-online eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey in Auftrag - in der Auswertung liegt Hamann deutlich hinter den Spitzenreitern der ARD und ZDF.