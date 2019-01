"Kicker" ließ Bundesliga-Profis wählen: Bester Spieler, bester Trainer und Verlierer der Hinrunde

Borussia Dortmund steht bei den Bundesliga-Profis hoch im Kurs. In einer anonymen Kicker-Umfrage landetet der Spitzenreiter in vielen Kategorien ganz vorne. So stimmten 44 Prozent der Befragten für BVB-Kapitän Marco Reus als besten Spieler der Hinrunde - seine Teamkollegen Axel Witsel (8,9 Prozent) und Jadon Sancho (7,9 Prozent) landeten mit einem großen Abstand zum 29-Jährigen auf den Plätzen dahinter. Mithalten mit den BVB-Stars Witsel und Sancho können Luka Jovic (8,9 Prozent) und Sebastien Haller (6,1 Prozent) von Eintracht Frankfurt sowie Thorgan Hazard (5,6 Prozent) von Borussia Mönchengladbach.