Umfrage: Kind fordert drei Siege - Gegen wen holt 96 in der Hinrunde noch neun Punkte?

Fünf Spiele hat das Team von André Breitenreiter bis Weihnachten noch vor der Brust: Hertha, Mainz, Bayern, Freiburg und Düsseldorf lautet das Restprogramm. 96-Präsident Martin Kind fordert bis zur Winterpause noch drei Siege. Doch wer hat in dieser Saison das Siegergen, um zu Hause beziehungsweise auf fremden Platz Siege zu holen? Aktuell kann Breitenreiter lediglich auf vier gesunde Siegertypen setzen.

Hoffnung ruht auf Heimspielen

Horror-Auswärtsmisere, Verletzungen, Neuzugänge, die noch nach ihrer Form suchen - aktuell spricht wenig für eine entspannte Winterpause. Mit einer Vorstellung wie in Gladbach holt 96 höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Spielen auf fremden Platz nur wenig Zählbares.

Die Hoffnungen ruhen bei 96-Fans vor allem auf den Heimspielen - allerdings kommt noch der deutsche Rekordmeister in die HDI Arena. Immerhin: Sieben der neun Punkte holten die Roten zuhause. Was glaubt Ihr? Ist die Punktevorgabe von Martin Kind realistisch? Beendet 96 noch in der Hinrunde den Auswärtsfluch? Tippt die restlichen Partien bis zur Winterpause.