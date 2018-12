Umfrage: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen den FC Bayern starten?

Hannover 96 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den FC Bayern München zum 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister, derzeit nur auf Platz drei der Liga und somit hinter den eigenen Ansprüchen, trifft auf das abstiegsbedrohte 96 - die Ausgangslagen scheinen klar verteilt. Doch für Hannover 96 standen die Chancen auf einen Sieg (oder zumindest etwas Zählbares) gegen die Bayern lang nicht mehr so gut, denn: Die Münchener haben in dieser Saison schon so manchen Punkt verspielt. Als Beispiele seien die Partien gegen den FC Augsburg (1:1), den SC Freiburg (1:1) sowie Fortuna Düsseldorf (3:3) genannt. Kleiner Haken an der Sache: Gegen diese vermeintlich kleineren Gegner setzte es die Remis allesamt daheim - Das Spiel gegen Hannover bestreiten die Bayern jedoch auswärts.