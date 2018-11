Umfrage: Mit welcher Aufstellung soll Hannover 96 gegen Hertha BSC Berlin starten?

Neun Punkte aus den letzten fünf Partien - so lautet die Forderung von 96-Präsident Martin Kind. Wenn man die eklatante Auswärtsschwäche in diese Rechnung einbezieht, dann muss Hannover 96 am Samstag gegen Hertha BSC Berlin den ersten Dreier einfahren. Hannover 96 wird zwar noch drei Heimspiele bis zur Winterpause bestreiten, doch neben der Hertha und Fortuna Düsseldorf kommen auch noch die angeschlagenen Bayern aus München in die HDI Arena.