Umfrage: Mit welcher Aufstellung sollte Hannover 96 in Gladbach spielen?

Nach dem 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg vor zwei Wochen will Hannover 96 in Gladbach den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Doch die Vorzeichen stehen nicht gerade günstig: Mit Walace, Ihlas Bebou und Pirmin Schwegler fehlen Trainer André Breitenreiter drei wichtige Säulen, Niclas Füllkrug hat gerade erst seine Knieprobleme überstanden. Ein Sieg wäre eine absolute Überraschung, 96-Coach Breitenreiter gibt sich aber demonstrativ zuversichtlich: "Es glaubt keiner an uns, also können wir dort frech und frei aufspielen, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen.