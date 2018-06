Umfrage nach Messi-Spruch: Wer ist der größte DFB-Star?

Argentinien-Star Lionel Messi hat sich so seine Gedanken um die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Der 30-Jährige wurde in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung El Mundo Deportivo um ein Statement zu den Stars des Turniers in Russland gebeten.

Zu jeder Nation fiel Messi mindestens ein Superstar ein, doch ausgerechnet beim Weltmeister gingen ihm die Namen aus. "Jede Mannschaft hat ihre guten Spieler. Brasilien hat Neymar und Philippe (Coutinho, Anm. Red.), Spanien Andrés (Iniesta) und Silva. Deutschland hat keinen konkreten Star, aber sie sind als Mannschaft stark. Belgien hat Hazard und De Bruyne, Frankreich Griezmann und Mbappé", so Messi. Deutschland hat keinen Star? Dabei ist der Kader doch gespickt mit international erfahrenen Topleuten.