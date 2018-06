Umfrage: Nach Schweden-Kracher – wie weit kommt Deutschland bei der WM?

Was für ein Abend! Was für ein Last-Minute-Tor von Weltmeister Toni Kroos! Durch den knappen 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft am Samstag gegen Schweden scheint die WM-Euphorie nach Deutschland zurückgekehrt zu sein. Die Mannschaft von Joachim Löw ist zurück im Turnier und hat nun alle Chancen mit einem Sieg gegen Südkorea am kommenden Mittwoch (ab 16 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker und im ZDF ) in die K.-o.-Runde in Russland einzuziehen. Das Schweden-Spiel als Initialzündung!

Bundestrainer Joachim Löw war erleichtert. „So, wie der Sieg zustande kam, in der Nachspielzeit und mit zehn Spielern auf dem Platz, war er glücklich. Letztendlich war er verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit drangeblieben sind“, sagte er.