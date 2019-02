Umfrage: Mit welcher Elf würdet ihr Hannover 96 bei 1899 ins Rennen schicken?

Zwei Siege am Stück hat es für Hannover 96 in dieser Bundesliga-Spielzeit noch nicht gegeben. Es ist also ein großes Ziel, drei Punkte aus Sinsheim zu entführen, zumal die Vergangenheit in puncto Partien bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht gerade Mut macht. Und doch: Nach dem 2:0 im Kellerduell mit dem 1. FC Nürnberg will 96 im Kraichgau nachlegen!

Wer soll Walace ersetzen?

Mit welcher Mannschaft seht ihr die größte Chance auf einen Auswärtscoup? Korb oder Sorg, Ostrzolek oder Albornoz? Bei uns habt ihr vor dem Spiel die Wahl - wie würdet ihr an der Stelle von Thomas Doll aufstellen? Wer soll den gelb-gesperrten Walace ersetzen?