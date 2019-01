Umfrage: Was ist für Hannover 96 gegen Werder Bremen ohne Ihlas Bebou drin?

"Ganz bitter für Ihlas"

Der Togolese hatte schon zuvor am selben Bein, aber nicht an selber Stelle eine Verletzung auskuriert. "Das ist ganz bitter für Ihlas", sagte Breitenreiter in Marbella. Und vor allem für 96. Der Ausfall des wendigen Stürmers ist eine Hiobsbotschaft für den abstiegsgefährdeten Bundesligisten. Wie kann Hannover 96 auf den Ausfall reagieren und was ist beim Rückrundenstart gegen Bremen drin?