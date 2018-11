Nach elf Spieltagen steht Hannover 96 auf dem Relegationsplatz 16 der Fußball-Bundesliga. Während in anderen Teilen der Fußballnation der Trainer wohl schon seinen Hut hätte nehmen müssen, bleibt man in Hannover trotz bedenklicher Ausbeute von gerade einmal neun Zählern relativ gelassen, was wohl auch daran liegt, dass 96 gerade einmal drei Punkte hinter dem VfL Wolfsburg liegt, der aktuell auf dem zwölften Rang steht.

Wo seht Ihr bei Hannover 96 Handlungsbedarf?

Hannover 96 hatte in dieser Saison aber auch schon diverse Male einfach Pech. Pech mit dem Videobeweis, Pech in der Nachspielzeit aber allem voran auch Verletzungspech. Ex-Kapitän Edgar Prib und Abwehr-Hoffnung Timo Hübers fehlen aufgrund von Kreuzbandrissen, Pirmin Schwegler hatte zuletzt Probleme mit dem Fuß, Niclas Füllkrug mit seinem Knie. Auch Ihlas Bebou, Linton Maina oder Noah Sarenren Bazee waren in dieser Saison schon aufgrund von Verletzungen zum Zuschauen verdammt, und Pechvogel Felipe muss wieder eine längere Zwangspause einlegen.

Gut möglich also, dass Hannover 96 im Winter auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlägt und sich auf der einen oder anderen Position verstärkt, um den Kader qualitativ und quantitativ besser aufzustellen. Doch wo haben die "Roten" überhaupt Bedarf? Diese Frage richten wir einfach mal direkt an Euch: Auf welchen Positionen sollte sich Hannover 96 im Winter verstärken? Verratet uns Eure Meinung in unserer Umfrage.