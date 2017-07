Große Fan-Umfrage: Wer gewinnt den Sportbuzzer-Cup?

Fabian Pietler (TuS Davenstedt): Noch 2016 spielte Pietler für Hannover 96. In der Regionalliga-Reserve gehörte er zu den festen Stammspielern, übernahm in zwei Partien sogar die Kapitänsbinde. Jetzt kickt der erst 23-Jährige in der Bezirksliga, in einer Mannschaft mit seinem Bruder Nils. „Mein Bruder hatte mich einfach mal zum Training mitgenommen und es hat Spaß gemacht“, erzählt Pietler. Die anfängliche Skepsis zerstreute sich und jetzt ist auch Fabian Pietler ein feste Stütze der Davenstedter Mannschaft. An seine Zeit bei 96 denkt er trotzdem gerne zurück: „Die drei Jahre in der Regionalliga waren eine sehr spannende Zeit. Besonders das Jahr, als uns die Ultraszene begleitet hat, werde ich nicht vergessen.“ © Priesemann