Umschulung für Oliver Sorg: 96-Verteidiger wird von Stendel ins Mittelfeld versetzt

96-Trainer Daniel Stendel baut weiter an seiner Startmannschaft für den Rückrundenstart. Vor den beiden Tests am Donnerstag gegen Augsburg und am Sonntag gegen Young Boys Bern stellte Stendel am Dienstag im Trainingsspiel schon mal seine erste Elf vor.

Dabei greift Stendel auf einen Kniff zurück, den er schon mal in der Liga probierte. Gegen Würzburg, Braunschweig und Düsseldorf spielte Waldemar Anton rechter Verteidiger – genau wie am Dienstag. Es könnte ein Modell der Rückrunde werden.