Umstrittener Strafstoß: 96-Profi Haraguchi schießt Japan ins Achtelfinale des Asien-Cups (mit Video)

Genki Haraguchi von Hannover 96 hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig ins Achtelfinale des Asien-Cups geschossen. Der Profi des abstiegsbedrohten Bundesligisten verwandelte am Sonntag in Abu Dhabi in der 28. Minute einen umstrittenen Strafstoß zum 1:0 (1:0)-Erfolg über den Oman, den er selbst herausgeholt hatte.