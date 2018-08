Unaufgeregt: RB Leipzig bucht nächste Runde

Anzeige

Göteborg. Man muss den Tatsachen ins Auge blicken. Erstens: Taxifahren und Biertrinken ist in Göteburg hundsgemein teuer. Zweitens: Als Jungeselle verliert Mann in Göteborg jegliche Ausprägung von Bindungsangst. Drittens: Aufs Fußballspiel Bollklubben Häcken gegen RB Leipzig haben die bekannt tiefenentspannten 600000 GöteburgerInnen nun nicht gerade gewartet.

2500 Menschen verlieren sich gestern Abend in der Bravida-Arena, 134 davon mit weiter Anreise und Sympathien für den nahezu allseits beliebten Bundesligaverein aus Deutschland.

Das Leipziger 4:0 vom Hinspiel hat wenig Raum für Diskussionen in Sachen Weiterkommen in der Europa League gelassen und erweist sich - na klar - als auskömmlich. Heldenhaft ist das, was die Fußballer von Ralf Rangnick bei angenehmen 22 Grad in der Abendsonne bieten, nicht. Am Ende ausgeglichener 90 Minuten steht ein 1:1 (0:0) und Leipzigs Teilnahme an der nächsten Runde. Der von den Schweden freundlich empfangene Emil Forsberg trifft nicht, Massimo Bruno schon (47.). Der Italo-Belgier ist auf Vereinssuche. Warum in die Ferne schweifen ...? Der wackere Zehnte der schwedischen ersten Liga zieht sich gut aus der Affäre, kommt in der 85. Minute durch Daleho Irandust zum verdienten Ausgleich.

Am 9. August, 18.30 Uhr, kommt CS Universitatea Craiova in die Red-Bull-Arena. Um die Gruppenphase der Europa League zu erreichen, muss RB den rumänische Pokalsieger und ein weiteres Team ausschalten. Hätten die Rasenballer ein Bundesligaspiel mehr gewonnen, stünden die Fleischtöpfe der Champions League zur Verkostung. Aktuell gibts‘s Knäckebröd, das in Deutschland auch Knäckebrot genannt wird. Da staubt‘s schon mal. Siehe heute.

JETZT DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik (21) Marius Müller: Der Lauterer Bub steht seinen Marius, hält gegen die dynamischen Kamara und Co. hervorragend. Note 2. © GEPA pictures (3) Marcello Saracchi: Das Kraftpaket lässt auf links keinen vorbei. Immer auf Sendung, immer Gift, Galle und Spielwitz sprühend. Note 2. © GEPA pictures (4) Willi Orban: Die Lufthoheit gehört dem Abwehrchef. Bei Kontern nicht immer Herr der Lage. Note 3. © GEPA pictures (6) Ibrahima Konate: Der Hüne schafft es nicht immer, seinen mächtigen Körper zwischen Ball und Gegner zu klemmen. Note 3. © GEPA pictures (16) Lukas Klostermann: Hat das 1:0 auf dem Huf, sollte sich mit seinem unwiderstehlichen Antritt öfter offensiv einbringen. Note 3. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Ein gewaltiger linker Hammer gehörte bisher nicht zum Repertoire, in Göteborg packte er selbigen aus. Unverzichtbarer Faktor. Note 3. © GEPA pictures (26) Niclas Stierlin: Selbstgewisser erster internationaler Einsatz des bulligen Mittelfeldspielers. Nah am Tor des Jahres. Note 3 . © GEPA pictures (10) Emil Forsberg: Der Schwede versucht in seiner Heimat viel, deutet seine unglaubliche Technik an und kann sich auf einen Radarschirm unter seiner Semmelmütze verlassen. Note 3. © PICTURE POINT (35) Massimo Bruno: Dass man ihn bei RB nicht leiden kann und er einen Siebener-Hintern in eine Sechser-Turnhose zwängen muss, ist unwahr. Matchwinner. Note 2. © GEPA pictures (20) Matheus Cunha: Der brasilianische Stürmer kommt auch in Ermangelung an Zuarbeiten aus dem Mittelfeld selten zur Geltung. Note 4. © GEPA pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Unwesentlich präsenter als sein Sturmkollege. Note 4. © GEPA pictures (40) Erik Majetschak: Würde eigentlich gerne wechseln, gibt trotzdem alles. Note 3. © PICTURE POINT (41) Oliver Bias: Macht sein Ding - nicht mehr und nicht weniger. Note 3. © 2018 Getty Images (38) Lukas Krüger: Läuft sich einen Wolf, reißt Lücken, muss verletzt runter. Note 3. © GEPA pictures

Rein in die Partie und hoch mit einem Mini-Banner aus dem Häckener Mini-Fanblock. „NEIN zu RB“ - auf Deutsch, Englisch und Schwedisch. Jo, angekommen. Und sonst so? Massimo Bruno absolviert drei Jahre nach dem Bundesliga-Aufstieg sein erstes Pflichtspiel für RB. Es ist ein vorzeigbares. Keeper Marius Müller feiert nach fünf Viertligaeinsätzen 2016/2017 sein Profidebüt für RB, hält glänzend. Jüngster im Profiteam: U19-Ass Niclas Stierling. Der fällt nicht ab.

RB hat im schmucken Stadion zunächst vieles im Griff und nähert sich in persona Jean-Kevin Augustin, Diego Demme und Bruno dem schwedischen Tor. In der 25. Minute muss Müller den ersten Häckener Schuss ansaugen, hält sicher gegen Alhassan Kamara. Kurz später verpasst Mervan Celik aus spitzem Winkel das 1:0. Danach: Trinkpause und Anweisungen von Rangnick. RB ist konteranfällig - und bleibt empfänglich. 39.: Kamara muss nach Gegenstoß treffen, senst drüber. Im Gegenzug rettet Keeper Jonathan Rasheed gegen Lukas Klostermann. Kurz vor der Halbzeit zieht der junge Stierlin volley aus 22 Metern ab - zum Traumtor fehlen 50 Zentimeter. Schließlich muss Müller nochmal ran - gegen Celik. Pause, Gesprächsbedarf. Schön ist anders.

Rangnick hat nichts dem Zufall überlassen, den Kunstrasen höchstselbst ausgemessen und Kunstrasen-affine Kicker aus dem Tiroler Camp entführt. Dass Rangnick am Tag des legendären WM-Endspiels Schweden - Brasilien (29. Juni 1958/2:5) geschlüpft ist, ist den (beiden) schwedischen Journalisten im Vorgespräch eine Randnotiz wert. Dass die Schweden fünf Tage zuvor Deutschland und Fritz Walter in Göteborg 3:1 aus dem Turnier getreten haben, sei hier wirklich nur der Vollständigkeit erwähnt.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Diego Demme: „Es war ein intensives Spiel. Wir haben uns etwas schwer getan, den Ball schnell zu machen. Aber: Wir sind eine Runde weiter - und befinden uns auf einem guten Weg!“ © dpa Ralf Rangnick: „Dieses Ergebnis geht in Ordnung. Teilweise haben wir es gut gemacht, teilweise haben wir ein paar Konter zu viel zugelassen. Aber Hauptsache, wir sind weiter! Auf Kunstrasen war das schon eine Umstellung für uns."... © dpa Ralf Rangnick: ..."Bitter ist die Verletzung von Lukas Krüger. Das sieht nach einer Innenbandverletzung aus. Ich möchte mich für die Gastfreundschaft bedanken." © dpa Emil Forsberg: "Es hat Spaß gemacht, die Leute waren sehr freundlich und wir sind weiter - das zählt. Es war für uns alle gut, Spielpraxis zu sammeln, um langsam unsere Form zu finden." © dpa Oliver Mintzlaff: "Wir sind unserem Ziel Gruppenphase einen Schritt näher gekommen." © GEPA pictures Willi Orban: "Häcken hat oft mit langen Bällen gespielt, die sind immer schwer zu verteidigen. Wir sind weiter, das zählt." © dpa

Zweite Halbzeit, es kann nur besser werden, es wird besser. Augustin passt auf Bruno, Flachschuss, 1:0 für RB (47.). Häcken muss jetzt 6:1 oder höher gewinnen. Der Rest läuft unter dem Arbeitstitel schiedlich, friedlich. Fünf Minuten vorm Ende trifft Daleho Irandust zum 1:1. Am Freitag, zehn Uhr, fliegt RB zurück ins Camp nach Tirol. Am Abend steigt in Schwaz der Test gegen Huddersfield (17 Uhr). Mit frischen Leipziger Kräften.

Duplizität der Ereignisse? Als Schalke-Trainer hat sich Rangnick in der Saison 2004/2005 durch die Uefa-Cup-Quali gequält, unter anderem 5:0 und 2:1 gegen Vardar Skopje gewonnen.

S04 überwinterte in Europa, schied 2005 beim Kaltstart gegen Schachtor Donezk im Sechzehntel-Finale aus. In der Bundesliga wurde Schalke Zweiter - hinter Bayern. Wie auch im DFB-Pokal aus - 1:2 gegen die Bayern. Gegen eine Wiederholung einer derartigen Bilanz hätte RR nichts einzuwenden. Wobei: Was soll dann Herr Nagelsmann in Leipzig?