Uneffektiv gegen abgezockt - RB Leipzig unterliegt mit 1:4 bei Borussia Dortmund

Dortmund. RB Leipzig beim BVB. Abrundung des ersten Spieltages. Ralf Rangnicks erstes Bundesligaspiel seit sieben Jahren. 80000 Zuschauer, 2000 aus Leipzig. Deniz Aytekin pfeift wie schon im Oktober 2017. Damals gewann Leipzig 3:2. Diesmal gewinnt Dortmund 4:1 (3:1). Trotz Raketenstarts der Roten Bullen. Trotz Chancen-Plus für Rangnicks mutige, aber uneffektive Männer. Tore in einer intensiven Partie: 0:1 Jean-Kevin Augustin (1.), 1:1 Mahmoud Dahoud (20.), 2:1 Eigentor Marcel Sabitzer (40.), 3:1 Axel Witsel (43.), 4:1 Marco Reus (Nachspielzeit). Der BVB hüpft auf Platz eins, RB ist erstmals seit 2009 Tabellenletzter.

JETZT DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Berittene Polizeipatrouille vor dem Signal-Iduna-Park. © 2018 Getty Images Die gelbe Wand machte bereits vor dem Anpfiff Stimmung. © 2018 Getty Images Timo Werner auf der Bank. Der Nationalstürmer stand nicht in der Startelf. © 2018 Getty Images Dortmunds Axel Witsel im Duell mit RB Leipzigs Emil Forsberg © 2018 Getty Images Jean-Kevin Augustin feiert mit seinen Teamkameraden den frühen Führungstreffer. © 2018 Getty Images Jean-Kevin Augustin bejubelt das frühe Führungstor. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Marcelo Saracchi freut sich über das frühe 1:0. © 2018 Getty Images Jubel bei RB Leipzigs Marcelo Saracchi nach dem Führungstreffer. © 2018 Getty Images Marcel Schmelzer blockt den Flankenversuch von RB Leipzigs Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Dortmunds Marcel Schmelzer im Zweikampf mit RB Leipzigs Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Dortmunds Mahmoud Dahoud jubelt nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1. © 2018 Getty Images Mahmoud Dahoud feiert mit Maximilian Philipp den Ausgleichstreffer. © 2018 Getty Images Marco Reus und Ibrahima Konaté im Duell um den Ball. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Yussuf Poulsen wird hauteng von Dortmunds Axel Witsel gedeckt. © 2018 Getty Images Diego Demme ist konsterniert nach dem Eigentor von Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Ernüchterung bei RB Leipzig nach dem 3:1 durch Axel Witsel. © 2018 Getty Images Dortmunds Axel Witsel trifft per Seitfallzieher zum 3:1. © 2018 Boris Streubel Dortmunds Axel Witsel trifft per Seitfallzieher zum 3:1. © 2018 Boris Streubel War das die Vorentscheidung ? Axel Witsel dreht jubelnd nach dem Treffer zum 3:1 für die Westfalen ab. © 2018 Getty Images Dortmund feiert nach dem Eigentor von RB Leipzigs Marcel Sabitzer. © 2018 Getty Images Dortmunder Jubel nach dem Treffer zum 3:1. © 2018 Getty Images Auch beim 3:1 durch Axel Witsel war RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi chancenlos. © 2018 Getty Images Verzweiflung bei RB Leipzigs Yussuf Poulsen: Sein Team verliert nach gutem Start gegen Borussia Dortmund mit 1:4. © 2018 Getty Images Marco Reus wird von Leipzigs Dayot Upamecano "verfolgt" © 2018 Getty Images RB Leipzigs Kevin Kampl wird von Dortmunds Marco Reus zu Fall gebracht. © 2018 Getty Images Jean-Kevin Augustin und Marcel Schmelzer im Laufduell. © 2018 Getty Images Christian Pulisic und Dayot Upamecano im Zweikampf. © 2018 Getty Images Akrobatisch aber erfolglos: Emil Forsberg wird von Mahmoud Dahoud unsanft ausgebremst. © 2018 Getty Images Es ist nicht der Tag von RB Leipzigs Yussuf Poulsen. © 2018 Getty Images Jean Kevin Augustin ist mit den Kräften am Ende. Für Ihn kommt Matheus Cunha ins Spiel. © 2018 Getty Images Ibrahima Konaté und Marco Reus im Zweikampf. © 2018 Getty Images Lukas Klostermann und Marcel Schmelzer im Zweikampf. © 2018 Getty Images Christian Pulisic und Diego Demme im intensiven Zweikampf. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Dayot Upamecano kommt gegen Marco Reus zu spät. © 2018 Getty Images Jadon Sancho und Diego Demme im umkämpften Duell. © 2018 Getty Images Marco Reus trifft in der Nachspielzeit zum 4:1. Peter Gulacsi ist erneut chancenlos. © 2018 Getty Images Der BVB feiert den überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen RB Leipzig. © 2018 Getty Images Die Enttäuschung ist Timo Werner nach Abpfiff deutlich anzusehen. © 2018 Getty Images RB Leipzigs Stefan Ilsanker tröstet seinen Teamkollegen Yussuf Poulsen. © 2018 Getty Images Yussuf Poulsen bedankt sich bei den mitgereisten Fans für die Unterstützung. © 2018 Getty Images

Die Rotations-Kritik von Stefan Effenberg, 50, der mal ein paar unerquickliche Monate zweite Liga trainiert hat, war an Rangnick, 60, der alles und jeden trainiert hat, wie Wasser von einem Schwan abgeprallt. Rangnick ließ mit Ibrahima Konate, Marcelo Saracchi und Diego Demme nur drei Starter vom Spiel in der Ukraine beginnen. Und die Genannten durften auch nur deshalb ran, weil sie laut sportwissenschaftlichen Erhebungen keinerlei Abnutzungsspuren aufweisen. Motto ansonsten: Neue und vor allem ausgeruhte Heroen braucht’s, um in d e r deutschen Fußball-Kathetrale an mehr als ein paar trockene Obladen zu kommen. Messwein soll her, viel davon.

Laut BVB-Neu-Coach Lucien Favre geht es bei Leipzig „schnell nach vorne“ - der Mann hat Ahnung. Nach 31 Sekunden (!) fällt das 1:0 für RB. Kevin Kampl am 16er stark gegen zwei Borussen, passt auf Yussuf Poulsen, der leitet per Hacke weiter Richtung BVB-Tor, Jean-Kevin Augustin nimmt BVB-Neuzugang Abdou-Lakhad Diallo auf vier Metern zwei ab, schiebt zum 1:0 für RB ein. Drittes Tor des Franzosen in seinem dritten Spiel gegen Dortmund. 31 Sekunden ist gut, aber nicht gut genug für einen RB-Rekord. Im September 2013 traf Daniel Frahn nach 8,6 Sekunden gegen die U23 des VfB Stuttgart.

JETZT DURCHKLICKEN: RB Leipzig in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Nicht gerade erfreut über die neue Arbeitsteilung (Yvon Mvogo spielt Europapokal). Bei den Gegentoren allein gelassen. Note 3 . © 2018 Getty Images (16) Lukas Klostermann: Bekommt den Vorzug vor Laimer und Mukiele, lässt Schmelzer vorm 2:1 zu viel Platz. Note 3. © GEPA pictures (6) Ibrahima Konate: Ein Gewinner der Vorbereitung. Nicht nur beim 1:1 nicht zu sehen. Note 4. © GEPA pictures (5) Dayot Upamecano: Wochenlang angeschlagen, beim Cup-Spiel in Köln mit Schwächen. So auch beim BVB, zum Beispiel vorm 3:1. Note 4. © 2018 Getty Images (3) Marcelo Saracchi: Gegen den schnellen Pulisic gefordert, aber nicht überfordert. Note 3. © GEPA pictures (22) Kevin Kampl: Hatte muskuläre Probleme. Hatte. Am Sonntag Schwungrad, nimmermüdes. Note 2. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Einziger Mann, der in Köln, in der Ukraine und in Dortmund in der Startformatiom stand. Der Kapitän mit stabiler Partie. Note 3. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Hat am 9. April beim 1:4 gegen Leverkusen sein letztes Bundesligaspiel gemacht. Hätte Schmelzers Freistoß besser durchgelassen. Note 4. © GEPA pictures (10) Emil Forsberg: Der Schwede braucht Spiele, Spiele, Spiele. Die kriegt er. Auf gutem Weg. Note 3. © 2018 Getty Images (29) Jean-Kevin Augustin: Klasse-Tor, super Zug zu selbigem, hat das 2:1 auf dem Fuß. Note 3. © GEPA pictures (9) Yussuf Poulsen: Der dienstälteste Rasenballer mit dem Assist zum 1:0 und ingesamt engagiertem Vortrag. Note 3. © GEPA pictures (11) Timo Werner: Hat es gegen tief stehende Dortmunder schwer, versemmelt Chance zum 3:2. Note 3. © GEPA pictures (20) Matheus Cunha: Zerrt an den Ketten, kommt aber nicht zu Potte. Note 4. © GEPA pictures (17) Bruma: Kommt spät für Demme, kann nicht mehr entscheidend eingreifen. Keine Note. © GEPA pictures

20. Minute: Thomas Delaney nach Sahne-Pass von Marco Reus frei vor Peter Gulacsi, der Ungar hält. Kurz später flankt der Mann, der das sonst nicht so gut kann, bretthart auf den Schädel von Mahmoud Dahoud, 1:1. Vorlagengeber und Torschütze erfreuen sich freundlichem Leipziger Begleitschutz.

Ja, ein in der ersten Halbzeit geiles Spiel. In dem es in der 28. Minute 2:1 für Leipzig heißen kann, muss. Emil Forsberg klasse in den Lauf von Augustin, der frei vor Roman Bürki an selbigem scheitert. RB ist gut im Spiel, selbstbewusst, könnte führen. Dann überrollt die Wirklichkeit die Möglichkeitsform. 40.: Sabitzer verlängert einen Reus-Freistoß zum 2:1. 43: Delaney gewinnt nach Ecke das Kopfball-Duell gegen Dayot Upamecano, Gulacsi pariert, Witsel staubt per Seitfallzieher ab. 3:1, Halbzeit. Starker Tobak, dieser klare Rückstand.

Wiederbeginn mit Timo Werner für Sabitzer. Werner flankt auf Klostermann, der nötigt Bürki volley eine Glanztat ab (50.). Der BVB antwortet, Dahoud hat das 4:1 auf dem rechten Fuß. RB macht das Spiel, muss es machen. Der BVB in bequemer und stabiler Seitenlage. Ein Tor muss her. Doch woher nehmen? Rangnick bringt Matheus Cunha für Augustin (73.). Das Anrennen kostet Körner, zehn Minuten vorm Ende deutet nicht mehr viel auf die Wende hin. Dann die 85. Minute: Forsberg genial auf Werner, Bürki hält. Nachspielzeit, Reus trifft nach Konter zum 4:1. Das war‘s. Ende, Aus, vorbei.