Hängende Köpfe bei den Recken: Das war's wohl schon mit dem Abenteuer Europa

Das dürfte es gewesen sein mit dem Viertelfinale. Im vierten Gruppenspiel schaffte die TSV Hannover-Burgdorf gegen Grundfos Tatabánya nur ein 27:27 (14:14). Im EHF-Cup ist das Weiterkommen damit nur noch rechnerisch möglich. Nach der Schlusssirene feierten die Gäste, die Recken schlichen aus der Halle.

Fehlstart im Vorwärtsgang

Die Recken starteten mit Fehlern in der Offensive, Linksaußen Cristian Ugalde ging nach einem Fehlpass und zwei verworfenen Bällen raus, für ihn kam Vincent Büchner. Im Tor begann erneut Martin Ziemer, der ordentlich hielt und dafür sorgte, dass die TSV nicht höher als mit 2:4 in Rückstand geriet. Vorne war es meist ein Kraftakt, der gute Fabian Böhm brachte die Recken erstmals in Führung.