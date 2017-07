Unentschieden für Holstein Kiel zum Saisonauftakt

Durch einen Treffer von Sukuta-Pasu (FE., 12.) und einem unhaltbaren Sonntagsschuss von Klingmann

lag Holstein zur Halbzeit mit 0:2 hinten. Pech hatte Marvin Ducksch in der 34. Minute, als sein Lupfer nur auf der Latte des Sandhausener-Tores landete. In Halbzeit zwei drückten die Störche und konnten in der 76. Minute durch Steven Lewerenz auf 1:2 verkürzen. Der Mittelfeldspieler traf mit einem satten Schuss aus 16 Metern. Die Störche drückten vortan auf den Ausgleich, doch weder Marvin Ducksch, Dominick Drexler, noch der eingewechselte Manuel Janzer gelang der finale Schuss zum Unentschieden. Der ebenfalls eingewechselte Utku Sen hatte den Ausgleich eine Minute vor Spielende auf dem Fuß, doch sein Seitfallzieher ging knapp neben das Gehäuse. Mit dem Schlusspfiff gelang Aufstiegsheld Marvin Ducksch mit einem sehenswerten Freistoß der überfällige Ausgleichstreffer. Groß war der Jubel bei den knapp 10000 Fans.