Unentschieden zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Askania Bernburg

Im Testspiel gegen den Oberligisten TV Askania Bernburg hat es für den 1. FC Lokomotive Leipzig nur zu einem 2:2-Unentschieden gereicht. Der Regionalligist aus der Messestadt lag zur Halbzeit mit 0:2 hinten, bevor Ryan Patrick Malone in der 61. Minute auf 1:2 verkürzte. Nicky Adler sorgte in der 72. Minute für den Ausgleich. Leipzig startet am 28. Juli gegen Meuselwitz in die neue Saison.