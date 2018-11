Horrorcrash bei Formel 3! Deutsche Pilotin Sophia Flörsch rast in Zaun

Beim Formel-3-Rennen in der Glücksspiel-Metropole Macau kam es zu einem schweren Unfall. Die deutsche Pilotin Sophia Flörsch krachte bei hoher Geschwindigkeit in einen Konkurrenten. Ihr Fahrzeug verlor den Kontakt zur Strecke, hob ab und flog in einer engen Kurve in einen Zaun, hinter dem Mitarbeiter des Rennveranstalters standen.