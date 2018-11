Unfall in Aue: So geht es dem verunglückten HSV-Fan

Der Zustand des in Aue verunglückten Fans des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist nach Angaben des Klubs vom Sonntag stabil. Der Anhänger war beim Spiel der Hanseaten am Samstag beim FC Erzgebirge Aue (3:1) kurz vor dem Abpfiff der Partie vom Zaun des Gästeblocks etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Dabei war er zuerst mit dem Kopf auf den Betonboden im Stadioninnenraum aufgekommen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.