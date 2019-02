Ungewöhnlicher Vorschlag im Abstiegskampf: Augsburg-Keeper will "Saufabend" mit dem Team

Der FC Augsburg gewann nur eins der letzten fünf Spiele, alle anderen gingen verloren. Pikant: Kobel stand in allen Partien in der Startelf. Er kam im Winter auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim und ersetzte Andreas Luthe. Zur Verbesserung des Punkteschnitts hat er allerdings bisher nicht beigetragen - auch weil er nicht immer gut aussah. Er am Wochenende kassierte er bei der deftigen Niederlage gegen den SC Freiburg fünf Gegentreffer und steht mit 18 Punkten nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang.

Am Freitag spielt Augsburg gegen den BVB

Die nächste Gelegenheit bietet sich dem FC Augsburg schon am Freitag, wenn Tabellenführer Borussia Dortmund zu Gast ist. Einer glaubt in jedem Fall an den Umschwung des Trends: Trainer Manuel Baum. Er will nämlich auf keinen Fall zurücktreten - und vielleicht nimmt er ja den Vorschlag von Kobel an und verordnet der Mannschaft in Vorbereitung auf die Partie gegen den BVB eine Einheit am Tresen.