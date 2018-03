Unglaubliche Geste: Florenz verlängert Vertrag von verstorbenem Astori

Anzeige

Auch einen Tag nach dem plötzlichen Tod von Davide Astori ist die Fußballwelt noch immer schockiert. Der Kapitän des AC Florenz wurde nur 31 Jahre alt. Der Ex-Nationalspieler verstarb plötzlich im Schlaf. Besonders tragisch: Der auslaufende Vertrag des Italien-Stars sollte am Montag endgültig verlängert werden - doch dazu sollte es nie kommen.

Davide Astori: Die Bilder einer erfolgreichen Fußballkarriere. © Imago Davide Astori (vorne) spielte von 2001 bis 2008 für den AC Mailand, erst in der Jugend, dann im Seniorenbereich. Seine ersten Schritte macht er aber schon zuvor bei US Ponte San Pietro. © Imago Nach Leihen zum AS Pizzighettone und US Cremonese wechselte Astori 2008 auf die Urlaubsinsel Sardinien, wo er für Cagliari Calcio spielte. Er blieb sieben Jahre. © Imago Auf Sardinien wurde Astori schnell zum Stammspieler, zu einen der besten Fußballer des Teams. Und so wurde er auch in die italienische Nationalmannschaft berufen - erstmals 2011. Hier posiert er mit einigen Kollegen der Auswahl. © Imago Insgesamt 12 Mal lief der für die Nationalmannschaft auf. Hier ein Bild aus dem Jahr 2012. © Imago Im Jahr 2014 ließ sich Astori zum AS Rom ausleihen, doch für die Hauptstädter absolvierte er nur 24 Partien. © Imago Der AS Rom nahm die Kaufoption nicht wahr, Astori kehrte zurück nach Sardinien zu Cagliari. © Imago 2015 lieh ihn dann der AC Florenz aus und zog später auch die Kaufoption. Astori wurde zum Kapitän, zum Anführer der Truppe. Hier ein Bild aus einem Duell mit dem deutschen Nationalspieler Sami Khedira, der für Juventus Turin spielt. © Imago Noch vor einem Monat spielte Astori mit seinem Verein gegen Juventus Turin, hier tauscht er vor dem Spiel als Kapitän den Vereinswimpel mit Italien-Legende Gianluigi Buffon. © Imago Noch im Sommertrainingslager testete sein Verein gegen Bayer Leverkusen. Hier steht Astori neben Kevin Volland. © Imago Zweieinhalb Jahre spielte Astori für Fiorentina. Bis zu seinem Tod am 4. März 2018. © Imago

Der der AC Florenz beweist ein großes Herz! Der Vertrag von Davide Astori wird trotzdem verlängert. Das verkündete der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Giovanni Malagò am Montagabend. Demnach wird das Geld komplett an die Familie des Toten ausgezahlt. Astori hinterlässt eine Frau und eine zweijährige Tochter. "Ich bin erschüttert, es ist eine absurde Tragödie", sagte Malagò noch am Todestag Astoris.

Der Leichnam des Fußballers soll am Mittwoch in Florenz aufgebahrt werden, damit die Fans dem Fußballer die letzte Ehre erweisen können, teilte der AC Florenz mit. Am Donnerstag werde die Trauerfeier in der Santa-Croce-Basilika der toskanischen Metropole abgehalten.

Wie starb Davide Astori?

Nach dem Tod des Nationalspielers soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung am Dienstag Klarheit über die Umstände seines Todes bringen. Offiziell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen des Verdacht des Totschlags, teilte der Ankläger Antonio De Nicolo am Montag in der Stadt Udine mit. „Bisher gibt es jedoch keinerlei Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.“ Der Kapitän des Erstligisten war am Sonntag in einem Hotel in Udine tot aufgefunden worden. Dort sollte seine Mannschaft am gleichen Tag gegen den lokalen Club antreten. Nach ersten Angaben der Behörden war er an einem Herzstillstand gestorben. Der Staatsanwaltschaft zufolge war Astori bereits mehrere Stunden lang tot, bevor er leblos aufgefunden wurde.

Der Fußballverband FIGC hatte alle Sonntagsspiele der Serie A und Serie B abgesagt. Astori hatte 14 mal für die italienische Nationalmannschaft gespielt. Vor dem Sitz und den Ausbildungsstätten des Verbandes wehten die Flaggen auf halbmast.

So trauert die Fußball-Welt um Davide Astori FC Barcelona: "Der FC Barcelona drückt sein Beileid für den unerwarteten Verlust des Kapitäns Davide Astori aus. Wir sind in der Nähe von Fiorintina, von den Freunden und von der ganzen Familie von Davide. Mögest du in Frieden ruhen." FC Bayern München: "Ruhe in Frieden, Davide! Unsere herzliche Anteilnahme an die Familie Astori und den AC Florenz." Ex-Mitspieler Fede Bernardeschi: "Mit tränengeschwollenem Augen und gebrochenem Herzen sage ich dir Danke, mein Freund - für deine Demut, deine Freundlichkeit, deine Lehren, für unsere Freundschaft. Ich werde dich vermissen und ich werde dich immer im Herzen tragen. Wache über deine Familie, deinen Partner und deine kleine Prinzessin." Borussia Dortmund: "Wir sind bestürzt über den Tod von Davide Astori. Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Familie und dem AC Florenz. Ruhe in Frieden!" Hakan Calhanoglu: "Ich bin schockiert über die schrecklichen Neuigkeiten über Davide Astori. Meine Gedanken sind mit seiner Familie, seinen Freunden und natürlich mit den Spielern und Mitarbeitern vom AC Florenz." Ex-Verein AS Rom: "Die AS Roma verbindet den Schmerz der Fußballwelt mit dem Tod von Davide Astori. Schockiert von den tragischen Nachrichten ziehen sich Manager, Fußballer und alle Angestellten des Unternehmens um den Schmerz seiner Familie zusammen." Ex-Trainer Massimiliano Allegri: "Momente, Worte, Bilder und viele Erinnerungen: Der Moment ist enorm für diejenigen, die Davide kennengelernt haben. Es war ein Privileg, ihn zu trainieren - er wird vermisst werden. Eine Umarmung vor allen für die Familie." In der offiziellen Pressemitteilung von Real Madrid heißt es: "Real Madrid ist zutiefst betrübt über den Tod von Florenz-Kapitän Davide Astori und drückt seiner Familie und Freunden, seinen Teamkollegen und seinem Verein, sein Beileid aus. Real Madrid verbindet sich in diesen schwierigen Zeiten mit dem Schmerz des italienischen Fußballs." Ex-Trainer Carlo Ancelotti: "Was für schreckliche Nachrichten, wie viel Traurigkeit ... All meine Zuneigung für die Familie und die Freunde von Davide, Fiorentina und seinen Fans und allen im italienischen Fußball. Wir werden dich nicht vergessen." Ex-Verein AC Mailand: "Ein Mann, der Fußball liebte und als Fußballer bei uns aufgewachsen ist. Wir sind schockiert über den Tod von Davide Astori. Mit großer Trauer sprechen wir seiner Familie, den Angehörigen und dem AC Florenz unser tiefstes Beileid auss." Manchester United: Die Gedanken von allen bei Manchester United sind mit der Familie, Freunden und Kollegen von Florenz-Kapitän Davide Astori nach seinem tragischen Tod. Christoph Metzelder: "Es trifft mich jedes Mal bin ins Mark, wenn ein Berufskollege so früh und unerwartet von uns geht! In Gedanken bin ich bei der Familie von Davide Astori, seinen Mannschaftskollegen, dem AC Florenz und dem italienischen Fußball." Sami Khedira: "Was für eine schlechte Nachricht. Ruhe in Frieden, Davide Astori. Beileid an seine Florenz-Familie." Chelsea FC: "Jeder beim FC Chelsea ist schockiert und betrübt über den plötzlichen Tod von Florenz-Kapitän Davide Astori. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit mit seiner Familie, Freunden und Teamkollegen."

Wer war Davide Astori?

Der Innenverteidiger, geboren in der norditalienischen Lombardei, begann seine Karriere in der Jugendakademie des AC Mailand, spielte jedoch nie ein Profimatch für die Rossoneri. Sein Erstligadebüt feierte er im Jahr 2008 bei Cagliari Calcio. Nach sechs Jahren wechselte er für ein Jahr auf Leihbasis zum AS Rom, danach 2015 zu Florenz. Astori bestritt 14 Länderspiele für Italien und erzielte dabei ein Tor. Zuletzt war er im September gegen Israel für die Squadra Azzurra aufgelaufen.

