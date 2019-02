Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Union Berlin, Bielefeld und Heidenheim

Zum Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Arminia Bielefeld werden über 21.000 Besucher erwartet (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Die Partie findet am Freitag ab 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei - Stimmung ist garantiert. Trainer Urs Fischer meint: "Wir müssen uns auf eine Mannschaft einstellen, die sich etwas zutraut und eine gute Mischung zwischen Ballbesitz-Fußball und schnellem Umschaltspiel aufs Feld bringt."