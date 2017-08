Unister-Nachfolger steigt bei RB Leipzig ein

Die Invia-Gruppe aus Prag wird neuer Partner von RB Leipzig . Das teilten das Unternehmen und der Verein am Freitag mit. Invia hat vom insolventen Leipziger Internetriesen Unister die Reisesparte gekauft und will mit dem neuen Engagement in der Bundesliga vor allem die Marken „Ab-in-den-urlaub.de“ und „fluege.de“ im Stadion bewerben. Die Zusammenarbeit wurde zunächst für zwei Jahre vereinbart.

Ehrgeizige Ziele

Invia hat 500 ehemalige Unister-Mitarbeiter, davon 400 in Leipzig, übernommen und sucht aktuell Fachkräfte zur Verstärkung. „Das Geschäft läuft stabil und entwickelt sich positiv“, so das Unternehmen. Im Fernsehen sind zudem wieder TV-Spots zu sehen und auch bei Google werden Anzeigen geschaltet. Die Ziele sind ehrgeizig und erinnern auch ein bisschen an Wagner, der stets groß dachte. „Wie in Tschechien, der Slowakei und Ungarn wollen wir in Deutschland die Nummer eins werden. Leipzig ist der Ausgangspunkt, um auch in Westeuropa Fuß zu fassen“, so Invia auf Sportbuzzer-Anfrage.