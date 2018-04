"Jeder Spieler wird sich seine Gedanken machen": Droht Hannover 96 eine Spielerflucht?

Nicht so einfach, die Stimmung hochzuhalten in der Mannschaft. „Jede Woche kommt ein neues Thema ums Eck und wird uns an den Kopf geworfen“, ärgert sich 96-Kapitän Philipp Tschauner. „Das hat die Mannschaft kein bisschen verdient, dass die Problematiken drumherum mehr interessieren als der sportliche Erfolg.“

Tschauner: "Es tut weh"

Mit dem Stimmungsboykott lebt die Mannschaft schon die ganze Saison. Nach der Mitgliederversammlung, bei der die Mannschaft für zwei Stunden zugehört hatte, belasten jetzt die Gerüchte um einen Wechsel von Manager Horst Heldt nach Wolfsburg das Team. Heldt ist ein wichtiger Ansprechpartner und ganz nah an der Mannschaft. „Es tut weh, dass wir durch neue Themen immer wieder abgewatscht werden, das ist frustrierend und sehr kraftaufreibend“, meint der 32-Jährige. Er glaubt: „Nach der Saison wird sich jeder Spieler seine Gedanken machen.“