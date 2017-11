Unter Freunden: Martin Harnik trifft auf seinen Kumpel Max Kruse

Anzeige

Max & Martin, die zwei waren unzertrennlich. Mehr als sieben Jahre haben Max Kruse und Martin Harnik in der Jugend zusammengespielt – beim SC Vier- und Marschlande, einem Club im Südosten Hamburgs. 2006 sind beide sogar gemeinsam nach Bremen gewechselt. Erst vor drei Jahren wurde das offensive Traumpaar geschieden: Harnik kam über Düsseldorf und Stuttgart nach Hannover; Kruse über St. Pauli, Freiburg, Gladbach und Wolfsburg zurück nach Bremen. Am Sonntag stehen sie wieder gemeinsam auf dem Platz – allerdings als Gegner, ausnahmsweise. „Wir sind weiter gute Freunde und unternehmen auch was zusammen“, sagt Harnik, „meist in der Gruppe von unserem alten Verein.“

Werder braucht Kruses Tore Im Weserstadion wird eine Abordnung des SC Vier- und Marschlande aufschlagen. „Die Jungs kommen auch zum Spiel nach Bremen“, weiß Harnik, „es besteht fast täglich Kontakt.“ Es gibt nicht allzu viele Profis, die so einen intensiven Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern aus der Jugend halten wie der 30-Jährige. Auch der damalige Trainer Thorsten Beyer ist Sonntag im Stadion dabei. Harnik war bei ihm schon früher der Torjäger, Kruse damals noch eher der Vorbereiter. Jetzt braucht Werder aber dringend die Tore des nach Verletzung langsam wieder fitten Kruse. Noch hat der 29-Jährige nicht getroffen. In der vergangenen Saison hatte er mit 15 Treffern großen Anteil an der Rettung der Bremer vor dem Abstieg.

Gegen diese Gegner spielte Hannover 96 seit der Gründung der Bundesliga 1963/64 bis zur Saison 2016/17 am häufigsten: 1. SV Werder Bremen: 67 Spiele, 14 Siege, 17 Unentschieden, 36 Niederlagen, Torverhältnis: 90:155Gegen Bremen hat Hannover nicht nur am häufigsten gespielt, die Roten haben auch gegen keinen anderen Gegner öfter getroffen. © dpa 2. FC Schalke 04: 66 Spiele, 17 Siege, 14 Unentschieden, 35 Niederlagen, Torverhältnis: 73:117

Nur gegen zwei andere Klubs verlor Hannover 96 öfter als gegen Schalke. © Ulrich zur Nieden 3. Hertha BSC Berlin: 62 Spiele, 15 Siege, 21 Unentschieden, 26 Niederlagen, Torverhältnis: 72:93

Die Roten und die Herthaner trennten sich 21 mal unentschieden, gegen keine Mannschaft passierte das öfter. © dpa 4. Borussia Mönchengladbach: 61 Spiele, 18 Siege, 9 Unentschieden, 34 Niederlagen, Torverhältnis: 88:117

Gegen die Fohlen schossen die Roten die zweitmeisten Tore. © dpa 5. Hamburger SV: 60 Spiele, 18 Siege, 16 Unentschieden, 26 Niederlagen, Torverhältnis: 82:94

Gegen den Bundesliga-Dino haben die Roten eine Siegquote von genau 30 Prozent. © dpa 6. VfB Stuttgart: 59 Spiele, 22 Siege, 11 Unentschieden, 26 Niederlagen, Torverhältnis: 85:97

Gegen keine Mannschaft aus dem Süden Deutschlands spielten die Roten öfter. © dpa 7. Borussia Dortmund: 57 Spiele, 15 Siege, 15 Unentschieden, 27 Niederlagen, Torverhältnis: 81:120

Gegen den BVB kassierten die Roten die drittmeisten Tore. © imago/Pius 7. FC Bayern München: 57 Spiele, 9 Siege, 8 Unentschieden, 40 Niederlagen, Torverhältnis: 57:157

Kein Team besiegte die Roten öfter als die Bayern. © Nigel Treblin 9. Eintracht Frankfurt: 55 Spiele, 20 Siege, 17 Unentschieden, 18 Niederlagen, Torverhältnis: 80:81

Gegen die Frankfurter Eintracht spielten die Roten am zweithäufigsten unentschieden. © Ulrich zur Nieden 10. 1. FC Köln: 51 Spiele, 23 Siege, 7 Unentschieden, 21 Niederlagen, Torverhältnis: 74:79

Hannover 96 gewann gegen keinen Gegner öfter, als gegen die Kölner. © dpa 10. 1. FC Nürnberg: 51 Spiele, 17 Siege, 16 Unentschieden, 18 Niederlagen, Torverhältnis: 82:85

Gegen Nürnberg liegt die Siegquote der Hannoveraner bei 33 Prozent. © Ulrich zur Nieden 12. MSV Duisburg: 47 Spiele, 12 Siege, 16 Unentschieden, 19 Niederlagen, Torverhältnis: 69:80

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams war 2008 in der Bundesliga. © imago/Rust 13. 1. FC Kaiserslautern: 44 Spiele, 21 Siege, 7 Unentschieden, 16 Niederlagen, Torverhältnis: 69:49

Die Roten haben gegen die Lauterer eine Siegquote von 47 Prozent. © dpa 13. SC Fortuna Köln: 44 Spiele, 15 Siege, 17 Unentschieden, 12 Niederlagen, Torverhältnis: 73:65

Das letzte Duell beider Mannschaften war 2000 in der 2. Bundesliga. Dieter Schatzschneider, der sowohl für Hannover als auch Köln auf Torejagd ging, erzielte in diesen Duellen insgesamt zehn Tore - zwei für Köln, acht für 96. © imago/Rust 15. Alemannia Aachen: 43 Spiele, 19 Siege, 13 Unentschieden, 11 Niederlagen, Torverhältnis: 84:60

Gegen Aachen schoss Hannover die viertmeisten Tore, obwohl das letzte Spiel der beiden schon über zehn Jahre her ist. © imago/Baering 15. VfL Wolfsburg: 43 Spiele, 17 Siege, 8 Unentschieden, 18 Niederlagen, Torverhältnis: 67:68

Bester Torjäger aller Partien ist Thomas Brdaric mit fünf Toren. Der Stürmer spielte für beide Vereine, erzielte seine fünf Treffer aber allesamt für die Roten. © dpa 17. VfL Bochum: 42 Spiele, 16 Siege, 11 Unentschieden, 15 Niederlagen, Torverhältnis: 70:62

Gegen Bochum hat Hannover 96 eine Siegquote von 38 Prozent. © Ronny Hartmann 18. Bayer 04 Leverkusen: 41 Spiele, 7 Siege, 11 Unentschieden, 23 Niederlagen, Torverhältnis: 44:78

Die Siegquote gegen Leverkusen ist mit nur 17 Prozent fast so schwach wie die gegen Bayern München (15 Prozent). © Florian Petrow 18. Eintracht Braunschweig: 41 Spiele, 16 Siege, 13 Unentschieden, 12 Niederlagen, Torverhältnis: 60:48

Das Derby gegen die Löwen fand tatsächlich erst 41 mal statt. Zwischen 1998 und 2013 trafen sich beide Teams nur ein einziges Mal im DFB-Pokal. Bester Torschütze dieses Duells ist der ehemalige Hannoveraner Hans Siemensmeyer mit sechs Toren. © Ulrich zur Nieden 20. 1. FSV Mainz 05: 39 Spiele, 13 Siege, 11 Unentschieden, 15 Niederlagen, Torverhältnis: 47:47

Die Siegquote gegen die Mainzer liegt bei 33 Prozent. © dpa 20. VfL Osnabrück: 39 Spiele, 22 Siege, 9 Unentschieden, 8 Niederlagen, Torverhältnis: 73:46

Gegen die Osnabrücker haben die Roten das beste Torverhältnis (+27) und auch die zweitmeisten Siege. Zuletzt trafen die Teams 2001 aufeinander. © imago/Rust 22. Arminia Bielefeld: 35 Spiele, 12 Siege, 10 Unentschieden, 13 Niederlagen, Torverhältnis: 55:56

Seit 2008 trennten sich die beiden Teams immer mit einem Unentschieden. Der ehemalige Bielefelder Artur Wichniarek traf elfmal gegen Hannover 96. © dpa 23. FC St. Pauli: 34 Spiele, 13 Siege, 10 Unentschieden, 11 Niederlagen, Torverhältnis: 45:34

Von den 34 Duellen waren nur vier in der 1. Bundesliga. © dpa 23. Rot-Weiss Essen: 34 Spiele, 15 Siege, 6 Unentschieden, 13 Niederlagen, Torverhältnis: 58:46

Das letzte Spiel der beiden Teams war 1995 in der ersten Runde des DFB-Pokals. © imago/Rust 25. SC Freiburg: 33 Spiele, 9 Siege, 13 Unentschieden, 11 Niederlagen, Torverhältnis: 45:49

Das erste Aufeinandertreffen war erst 1981. © dpa 40. TSG Hoffenheim: 16 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 10 Niederlagen, Torverhältnis: 18:32

Das erste Spiel gegen den mittlerweile etablierten Bundesligisten war im Jahr 2008. © dpa 50. FC Augsburg: 12 Spiele, 5 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen, Torverhältnis: 16:11

Die Roten trafen schon zweimal in der Saison 1982/83 auf die Augsburger, danach erst wieder ab 2011. © dpa 50. Arminia Hannover: 12 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen, Torverhältnis: 22:14

Die Spiele der beiden Teams aus Hannover waren in der 2. Bundesliga und in der Regionalliga Nord, dort auch das letzte Mal 1998. © imago/Rust 74. SF Ricklingen: 4 Spiele, 4 Siege, Torverhältnis: 14:0

Die vier Duelle der Regionalliga Nord in den Jahren 1996 und 1997 entschieden die Roten alle für sich. © imago/Rust 74. OSV Hannover: 4 Spiele, 3 Siege, 1 Niederlage, Torverhältnis: 9:3

Einmal konnte der OSV Hannover die Roten ärgern. Die Partien waren in der 2. Bundesliga zwischen 1979 und 1981. © imago/Rust 99. TSV Havelse: 2 Spiele, 2 Siege, Torverhältnis: 4:2

Beide Spiele der 2. Bundesliga in der Saison 1990/91 gewann Hannover 96 mit 2:1. © imago/Rust 150. SV Borussia Hannover: 1 Spiel, 1 Sieg

In der ersten Runde des DFB-Pokals 1980 trafen die Roten auf den Stadtnachbarn. Die Partie wurde mit 8:1 gewonnen. © Sascha Priesemann (Archiv) RB Leipzig: Hannover 96 und RB Leipzig trafen vor der aktuellen Saison nie aufeinander. © imago/Picture Point LW

Besondere Konstellation eher zweitrangig für Harnik Jetzt steht Werder mit Kruse als Vorletzter schon wieder am Abgrund – für Harnik geht es dagegen mit 96 darum, den Anschluss nach oben zu halten. Unterschiedlicher könnte die Ausgangsposition für die beiden Freunde vor ihrem Duell nicht sein. „Es ist eine besondere Konstellation, weil wir uns ewig kennen“, sagt Harnik, „für Bremen geht’s um sehr viel, für uns auch. Das ist wichtiger als unser persönliches Treffen.“

Zurück zur Basis Der treue Harnik hat aber bereits in Aussicht gestellt, dass er nach der Profikarriere zur Basis zurückkehren will. „Eigentlich kann sich der SC Vier- und Marschlande sicher sein, dass man mich bald wieder in den Reihen haben wird – in welcher Funktion auch immer“, sagte der Österreicher.

