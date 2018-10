Unterschiedliche Ergebnisse für Grimmener Männerteams

Grimmen. Bei den Fußballern des Grimmener SV könnte es derzeit kaum unterschiedlicher laufen. Während die erste Mannschaft in der Vernadsliga beim Tabellenführer MSV Pampow mit 0:3 unterlag, überrollte die zweite Mannschaft in der Kreisoberliga das Inselteam vom SV Gingst mit 9:0.

Dabei schlug sich die Walewski-Elf beim verlustpunktfreien Tabellenführer lange sehr gut. Bis zur Halbzeit konnten sie gegen die Tormaschine der Liga (27 Tore) ein torloses Unentschieden halten. Erst in der 57. Minute ging der Favorit durch Rafael Da Silva Cruz in Führung. Trotz des Rückstandes steckte der GSV aber nicht auf und hielt das Ergebnis. Erst kurz vor dem Ende sorgten der MSV doch noch für das erwartet deutliche Ergebnis. Mathias Reis (86.) und Johannes Ernst (87.) trafen zum 3:0-Endstand.

Ganz anders sieht die Situation bei der zweiten Mannschaft des GSV in der Kreisoberliga aus. Nach dem 9:2-Kantersieg am vergangenen Wochenende zeigte sich die Max-Elf erneut torhungrig und besiegte den SV Gingst mit 9:0.

Die Hausherren begannen hoch motiviert, wollten sie doch am Nachholspieltag ein weiteres Ausrufezeichen in Richtung Liga senden. Bereits nach fünf Minuten zahlte sich das aus: Ole Rabe brachte sein Team in Front. Nach einer kurzen Verschnaufpause zeigten die Flügelspieler Martin Wollenburg und Philipp Anders ihre Klasse. Zunächst traf Wollenburg in der 32. Minute selbst, nur vier Minuten später wurde er elfmeterreif gefoult und Anders traf zum 3:0. Während die Gäste offensiv nicht stattfanden, erhöhte der GSV nach einen schönen Kombination erzielte Wollenburg seinen zweiten Treffer.