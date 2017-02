Unwucht im System: Wie gut ist der 96-Kader wirklich?

So wenig Freude über einen Sieg von Hannover 96 gab es lange nicht. Nach dem Abpfiff erhielt die Mannschaft für den 2:1-Erfolg gegen den VfL Bochum den wohl kürzesten Schlussapplaus der Saison, viele der 26 000 Fans klatschten gar nicht. Bereits am Abend machten viele Anhänger ihrer Enttäuschung über das Gesehene in den sozialen Netzwerken Luft, auch am Tag danach wurde leidenschaftlich diskutiert.

Wie gut ist der Kader wirklich?

Im HAZ-Forum „Roter Blog“ schreibt zum Beispiel ein Fan, der sich „Thomas58“ nennt, dass langsam auch bei den „letzten Positivdenkern die Einsicht kommt, dass der Kader eben nicht der beste der 2. Liga ist. Gut genug vielleicht für Platz 5, jede bessere Platzierung wäre die ebenso große Schwäche der anderen Mannschaften.“ Dass der Kader zumindest eine Unwucht besitzt, ist eine Erkenntnis, die auch gegen Bochum bestätigt wurde.