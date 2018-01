Update 1.08 für FIFA 18 kommt: Krasse Änderung für Ultimate Team und Anstöße

Nichts ist schlimmer: Jeder Anstoß in FIFA 18 ist eine Waffe! Mit etwas Geschick ist es bisher möglich, aus jedem Anstoß zumindest eine gefährliche Toraktion zu kreieren. Nicht selten endet die erste Torchance des Gegners damit in einem Gegentreffer. Damit ist mit dem Patch 1.08 allerdings sofort Schluss. Entwickler EA Sports behebt mit der neuen FIFA-Version den Kick-off-Glitch. Und nicht nur an den Anstößen wurde geschraubt - auch in Ultimate Team wird es eine einschneidende Veränderung geben. Für die PC-User steht das Update bereits zur Verfügung, Patches für PS4 und Xbox One folgen demnächst.