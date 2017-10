Urteil zur Großkreutz-Prügelei: Schläger müssen ins Gefängnis!

Nach einer nächtlichen Prügelattacke auf Fußballprofi Kevin Großkreutz sind zwei junge Männer am Donnerstag zu Haftstrafen verurteilt worden. Die 17 und 18 Jahre alten Angeklagten hatten vor dem Amtsgericht Stuttgart eingeräumt, den Weltmeister in der Nacht zum 28. Februar am Stuttgarter Rotlichtviertel krankenhausreif geprügelt zu haben.