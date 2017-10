US-Skistar Vonn will bei den Männern auf die Piste

Das wäre eine total irre Aktion: US-Skistar Lindsey Vonn will bei einem Weltcuprennen der Männer an den Start gehen! Damit sorgt die 32-Jähige vor dem Saisonauftakt für große Schlagzeilen. Konkurrentin Tina Weirather wittert einen PR-Gag.

Sie hat es mal wieder geschafft. Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn ist gut drei Wochen vor dem Start der neuen Saison im österreichischen Sölden das Gesprächsthema Nummer eins des alpinen Skizirkus. 77 Weltcuprennen gewann Vonn bisher und ist damit die erfolgreichste Skirennfahrerin der Geschichte. Nun will sie mehr – und ein Abfahrts-Weltcuprennen bei den Männern bestreiten. Zum zweiten Mal hat die 32-Jährige in diesem Sommer beim internationalen Skiverband FIS einen entsprechenden Antrag eingereicht. Die US-Skifahrerin will 2018 auf ihrer Lieblingsstrecke im kanadischen Lake Louis bei den Männern in der Abfahrt starten. Bei den Frauen ist sie auf dieser Strecke in den Rocky Mountains kaum zu schlagen, gewann dort bereits 14 Rennen.

Zwar gibt es Stimmen, die Vonn zutrauen, dort einen vorderen Podestplatz einzufahren. Doch die Frauen-Konkurrenz ist skeptisch. So wie die Liechtensteinerin Tina Weirather, seit Jahren eine der schärfsten Konkurrentinnen Vonns in den Speeddisziplinen. „Diese Aktion riecht für mich stark nach PR. In Nordamerika hat der Skisport nie die Aufmerksamkeit wie beispielsweise in Liechtenstein, der Schweiz oder Österreich. Lindsey Vonn könnte 100 Rennen gewinnen – die US-amerikanischen Medien würden nur wenig darüber berichten“, sagt die Liechtensteinerin, die in der Vorsaison die Super-G-Gesamtwertung gewann und bei der WM in St. Moritz Silber holte.

Lindsey Vonn, bürgerlich Lindsey Caroline Kildow, ist mit bislang 77 Erfolgen die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. © imago Nachdem sie im Alter von zwei Jahren das Skifahren erlernte, folgte eine steile Karriere. 2002 qualifizierte sich die 17-Jährige erstmals für Olympia in Salt Lake City. © imago Am 29. September 2007 heiratete Lindsey Caroline Kildow ihren langjährigen Freund, den ehemaligen Skirennläufer Thomas Vonn - der seitdem auch zu ihrem Betreuerstab gehörte. © imago Von der Internationalen Vereinigung der Ski-Journalisten wurde sie 2009 mit dem Skieur d’Or ausgezeichnet, nachdem sie bei der WM 2009 zweimal Gold und den Gesamtweltcup gewonnen hatte. © imago Vonn gewann bei den olympischen Spielen in Vancouver 2010 ihre einzigen Medaillen: Einmal Gold (Abfahrt) und einmal Bronze (Super-G). © imago Die US-Amerikanerin wurde insgesamt viermal (2007/08, 2008/09, 2009/10 und 2011/12) Gesamtweltcupsiegerin. Im Oktober 2011 in Sölden gewann Vonn zudem erstmals einen Riesenslalom, womit sie Weltcupsiege in allen fünf Disziplinen (Abfahrt, Slalom, Riesenslalom, Super-G, Alpine Kombination) vorweisen kann. 2011 wurde sie auch zur Weltsportlerin des Jahres gekürt. © imago Im Oktober 2012 bat Vonn beim Internationalen Skiverband FIS um eine Starterlaubnis beim Herren-Abfahrtslauf in Lake Louise , um in direkter Konkurrenz zu den Herren antreten zu dürfen. Doch sie erhielt eine Absage, da ein Start in einem Rennen des anderen Geschlechts vom Reglement nicht vorgesehen sei. © imago Am 14. Dezember 2012 gab Vonn in einem Interview mit dem Magazin People bekannt, dass sie seit Jahren an Depressionen leide. Sie legte eine mehrwöchige Pause ein und ging erst Mitte Januar 2013 wieder an den Start. Insgesamt dreimal erlitt Vonn eine Kreuzbandverletzung im Knie. Auch sonst musste sie aufgrund anderer Wehwehchen immer wieder Zwangspausen einlegen. © imago Als sie 2005 in Val-d'Isère eine Weltcupabfahrt gewonnen hatte, verzichtete sie auf das übliche Preisgeld und entschied sich stattdessen für eine Kuh, die von einem lokalen Sponsor gestellt worden war. Die Kuh erhielt den Namen "Olympe". Sie weidet in Österreich. 2014 gewann Vonn in Val-d'Isère erneut eine Kuh, die sie als Hommage an ihre Physiotherapeutin Lindsay Winninger "Winnie" nannte. © imago Nachdem sich Vonn im November 2011 von ihrem Mann getrennt und im Januar 2013 geschieden hatte, verkündete sie im März 2013 über ihren Facebook-Account, dass sie seit mehreren Monaten mit dem Profi-Golfer Tiger Woods zusammen sei. © imago Nachdem Vonn im Mai 2015 ebenfalls auf ihrer Facebookseite die Trennung von Woods bekannt gab, verkündete sie im November 2016 ihre Beziehung mit dem ehemaligen Footballer Kenan Smith. © imago Lindsey Vonn gilt als großer Fan von Tennisspieler Roger Federer, den sie als ihr Vorbild bezeichnet. © imago Im Oktober 2016 ist Vonns Fitness-Motivationsratgeber "Strong is the new beautiful" erschienen. Für eine Promotiontour zog sie durch die USA und verpasste so das Saison-Opening. Sie plant, ihre Karriere noch bis 2019 fortzusetzen, um sich auf Olympia 2018 und den Allzeitrekord der meisten Weltcupsiege von Ingemar Stenmark zu konzentrieren. © imago Seit 2016 ist Vonn Besitzerin einer Cavalier-King-Charles-Spaniel-Hündin namens "Lucy", die sie auch mal zu öffentlichen Auftritten mitnimmt. © imago

„Wenn sie jedoch gegen die Männer antritt, wird das zu einem Spektakel, ganz im Sinne der Amerikaner“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland am Rande ihres Trainingscamps im schweizerischen Saas Fee, wo sie sich unter anderem mit dem deutschen Team um Viktoria Rebensburg auf die Olympia-Saison vorbereitete. „Daher kann ich es verstehen, dass Lindsey diese Chance nützen möchte, um den Skisport in Nordamerika zu promoten.“

Bereits 2012 reichte Vonn einen entsprechenden Antrag ein, der allerdings von der FIS abgelehnt wurde. Schon damals verteidigte sie sich: „Mein Start bei den Männern hat nichts mit einem PR-Gag zu tun. Ich brauche keine zusätzliche Aufmerksamkeit in den Medien. Ich will sehen, wo ich im Vergleich mit den Männern stehe.“

Vonn trainiert mit männlichen Kollegen 

Seitdem hat sie immer wieder mit ihren männlichen Kollegen trainiert. Erst im September war sie mit dem US-Team in Chile – und hielt zumindest im Training gut mit. Für Vonn eine Bestätigung ihres Gesuchs.

Ein Weltcup sei aber was anderes als ein Training, sagen Kritiker. Der FIS-Renndirektor Markus Waldner bot daher vorerst an, Vonn als letzte Vorläuferin vor dem Start des Rennens fahren zu lassen – und anschließend die Zeit für einen Vergleich mitlaufen zu lassen. Vonn aber will mehr. Doch Weirather hält das Bestreben für wenig sinnvoll. „Der Skisport ist vor allem ein Kraftsport. Männer sind gegenüber Frauen im Vorteil. Daran wird sich auch nichts ändern“, sagt er. Eine Entscheidung will der Welt-Verband erst im Mai 2018 fällen.

