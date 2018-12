Mit Füllkrug und Weydandt im 4-4-2: So würdet ihr die "Roten" gegen den FC Bayern aufstellen!

Das Unentschieden in Mainz hat - trotz des ärgerlichen Endes - Mut gemacht. Mut für den Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings ist am 15. Spieltag niemand Geringeres als der Rekordmeister zu Gast in der HDI-Arena. Hannover 96 empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den FC Bayern München. Gelingt den "Roten" die große Überraschung?

Schnelles Duo fehlt

Verzichten muss André Breitenreiter auf die pfeilschnellen Noah Sarenren Bazee und Ihlas Bebou. Auch die Langzeitverletzten Edgar Prib und Timo Hübers sind noch längst kein Thema für die Startelf, darüber hinaus fehlt Oliver Sorg (Gelb-Rot-Sperre).