Ihr habt entschieden: Mit dieser Formation soll 96 gegen Werder Bremen beginnen

Der Rückrundenstart steht bevor - und Hannover 96 ist seinen Fans in der Hinrunde so manchen Zähler schuldig geblieben. Damit das nun alles besser wird, ist nachgelegt worden: Mit Abwehrkante Kevin Akpoguma und Nicolai Müller wurden zwei Spieler auf Leihbasis verpflichtet, die mithelfen sollen, das Ziel Klassenerhalt zu realisieren.

Gleich rein mit den Neuen!

Und die beiden Neuzugänge haben es auch direkt in eure Startelf geschafft! Insgesamt wollen 98 Prozent der User "Akpo" in der Startelf sehen, 89,5 Prozent haben sich für Müller im Sturm entschieden. Rückkehrer Jonathas ist an diesem Wochenende noch keine Option, doch das könnte sich schon nächste Woche gegen Borussia Dortmund ändern.