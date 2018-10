Mit Weydandt UND Füllkrug: So würdet ihr Hannover 96 gegen Wolfsburg auflaufen lassen

Neuer Wettbewerb, neues Glück: Durch einen Erfolg im Nachbarschaftsduell mit dem VfL Wolfsburg will Hannover 96 in der 2. Runde des DFB-Pokals Kraft für die bevorstehenden Aufgaben in der Bundesliga tanken. Nach der schwachen ersten Stunde im Spiel gegen den FC Augsburg fordern nicht wenige Fans der "Roten" personelle Änderungen.

User wollen keine Torhüter-Rotation

Beim SPORTBUZZER könnt ihr vor jedem Spiel von 96 eure persönliche Startelf bestimmen - und davon habt ihr auch dieses Mal wieder vielfach Gebrauch gemacht. Mit einigen interessanten Ergebnissen. Wenn ihr an der Stelle von André Breitenreiter wärt, würde beispielsweise auch im Pokal Michael Esser (59,2 Prozent) zwischen den Pfosten stehen - und nicht Philipp Tschauner (37,9 Prozent), wie es der Trainer der "Roten" bereits angekündigt hat.